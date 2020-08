Trofeo Sette Colli, vittoria col brivido per Federica Pellegrini nei 200 sl, la Divina ‘si mangia’ la Dumont nel finale (Di giovedì 13 agosto 2020) Federica Pellegrini non delude le attese nei 200 stile libero femminile al Trofeo Sette Colli, la Divina si impone non senza sudare in quella che è sempre stata la sua specialità. Ian MacNicol/Getty ImagesUna gara particolare, nel corso della quale la nuotatrice azzurra se l’è dovuta vedere fino alla fine con Valentine Dumont, riuscita peraltro a stare davanti alla Pellegrini fino ai 150 metri. Nell’ultima vasca però ecco l’accelerazione della Divina, che non ha lasciato scampo alla belga chiudendo con il tempo di 1:57.80. Terzo posto per la russa Egorova, seguita da Linda Caponi e Margherita Panziera che vanno a completare il podio per quanto riguarda i ‘Campionati Italiani ... Leggi su sportfair

