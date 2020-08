Trofeo Sette Colli 2020 – Uragano Paltrinieri, è record europeo nei 1500: la Pellegrini vince a fatica, primato italiano per Razzetti (Di giovedì 13 agosto 2020) Spettacolo, emozioni e anche un record italiano nell’ultima giornata del Trofeo Sette Colli, conclusosi oggi nel magnifico scenario dello Stadio del nuoto del Foro Italico. Sotto i riflettori non può che esserci Gregorio Paltrinieri, capace di vincere i 1500 stile libero centrando il nuovo record europeo e italiano. Foto Getty / Quinn RooneyIl nuotatore azzurro sbaraglia la concorrenza e ferma il crono in 14:33.10, migliorando di quasi un secondo il precedente primato. record italiano invece per un supersonico Alberto Razzetti, capace di vincere i 200 misti e di centrare il nuovo ... Leggi su sportfair

