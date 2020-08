Tridico venerdì dirà alle Camere i nomi dei deputati del bonus Iva (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - È ancora il caso dei 'furbetti' del Parlamento ad animare il dibattito politico. L'Inps renderà noti venerdì alle 12 i nomi di chi ha usufruito del bonus destinato alle partite Iva dopo la comunicazione del Garante della privacy secondo il quale non ci sono ostacoli in tale direzione. Il presidente Pasquale Tridico è stato infatti convocato in audizione dalla commissione Lavoro di Montecitorio e sarà quella la sede per rivelare nomi e cognomi di chi ha chiesto i 600 euro per le partite Iva in difficoltà a causa del coronavirus. Si stringe il cerchio, quindi, attorno ai due deputati del partito di via Bellerio e all'esponente del Movimento 5 stelle che sarebbero riusciti ad avere i fondi, mentre ad altri due ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Tridico venerdì dirà