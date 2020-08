Travolti e uccisi da una frana in Valmalenco: il padre della bimba ricoverato al 'Manzoni' (Di giovedì 13 agosto 2020) Una tragedia assurda: tre vite spezzate in pochi istanti da un'ondata di fango, detriti e sassi. E un bimbo di soli 5 anni rimasto orfano che ora lotta per la vita in un letto d'ospedale. È il tragico ... Leggi su leccotoday

