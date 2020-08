Tragedia in Valtellina: l’onda di fango travolge tre turisti (Di giovedì 13 agosto 2020) Un’onda-assassina ha spezzato tre vite, in vacanza fra le montagne in Valtellina. Una quarta, quella di Leo, di soli cinque anni, sta lottando all’ospedale di Bergamo tra la vita e la morte. Il piccolo ha perso entrambi i genitori nella Tragedia. L’auto condotta da papà Gianluca Pasqualone, 45 anni, originario di Roma, ma da tempo trapiantato … L'articolo Tragedia in Valtellina: l’onda di fango travolge tre turisti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

