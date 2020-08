Traffico Roma del 13-08-2020 ore 16:30 (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente in zona malafede su via Francesco menzio rallentamenti in prossimità di via di Acilia in città un incidente in zona Val Melaina su via Monte Cervialto cute in corrispondenza di via Camillo iacobini rallentamenti su via Salaria per lavori tra Villa Spada e il raccordo anulare in direzione di quest’ultimo completamente riaperto il tratto Urbano della A24 Roma Teramo In entrambe le direzioni lavori di manutenzione in corrispondenza dei varchi elettronici della zona Traffico limitato di San Lorenzo dalle 930 ... Leggi su romadailynews

A1 - Arezzo-Monte San Savino - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Arezzo e Monte San Savino

#Roma #DissestoMantoStradale - Via Salaria - Traffico rallentato tra Vialla Spada e Fidene in direzione Gra

A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Monte San Savino (Km 371,6) e A1 Svi…

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-08-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Fratelli d'Italia: "Sì all'apertura della Ztl al centro di Roma fino a dicembre"

Fratelli d'Italia plaude alla indiscrezioni sul prolungamento dell'apertura della Ztl nel centro di Roma per i prossimi mesi. «Se confermato il provvedimento di proroga della apertura della Ztl al 31 ...

Trasporto aereo, "verso -60% traffico in Europa nel 2020"

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Nonostante l'aumento dei voli negli ultimi mesi in Europa, come conseguenza della riapertura delle frontiere tra i paesi dell'area Schengen e con gli Stati Ue non Schengen, ...

