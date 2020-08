Tra pochi giorni l’Overshoot Day: dal 22 agosto saremo in debito con il Pianeta (Di giovedì 13 agosto 2020) Tra pochi giorni, il 22 agosto, scatterà l’Overshoot Day, il giorno a partire dal quale saremo in debito con il Pianeta perché consumiamo più risorse di quante la Terra possa generarne in un anno. Insomma, a partire da quella data, l’umanità avrà esaurito tutte le risorse naturali a disposizione. Per questo Refurbed, piattaforma che si occupa di prodotti elettronici rigenerati, lancia la campagna di sensibilizzazione “Mi serve davvero?”. L’obiettivo è quello di fare in modo che l’Overshoot Day venga posticipato sempre di più, ripensando le nostre abitudini di consumo quotidiane. Per costruire uno smartphone di nuova generazione occorrono 13.000 litri d’acqua e vengono prodotti 79 Kg di CO2, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Tra pochi Casalbordino, tra pochi giorni in funzione la casetta dell'acqua Vasto Web La Rodari-Cantona raddoppia: tre aule mensa più grande e nuova palestra

Correggio, il Comune investirà, in totale, un milione e 600mila euro. Primi lavori al via a settembre, poi si ricomincia in estate CORREGGIO. Nuova mensa e nuova cucina, tre aule anche queste da reali ...

La figlia di Sergio Mattarella in barca con la famiglia

Vacanze romane per Sergio Mattarella e relax a Pantelleria per la figlia Laura. Al mare con gli amici la figlia del Presidente della Repubblica si rilassa e sfoggia un bel bikini rosso. A 51 anni, a b ...

