Tra mille ostacoli. L’estate teatrale siciliana r-esiste (Di giovedì 13 agosto 2020) Il nuovissimo spettacolo, prodotto da Teatro della Città – Centro di produzione teatrale sta per approdare in Sicilia e precisamente a Segesta a partire dalla prossima domenica.Elena Tradita è il dialogo con cui Viola Graziosi e Graziano Piazza (qui anche regista) si producono sulle pietre del Teatro Antico in un contesto scenico che per la sua bellezza ha pochi (forse nessuno) confronti al mondo.Il duo che affronta la scena (una coppia anche nella vita) ha chiesto all’autore Luca Cedrola di scrivere per loro un testo che Cedrola ha composto rifacendosi a Omero, Euripide e Ghiannis Ritsos, ma anche a Baudelaire e Pessoa.Elena appare qui come l’icona della bellezza femminile assoluta ma si confronta con Kairos/il Tempo che le pone inevitabili domande. Elena è immutabile nella sua bellezza, ma via via acquisisce consapevolezza, sa ... Leggi su huffingtonpost

Il nuovissimo spettacolo, prodotto da Teatro della Città – Centro di produzione teatrale sta per approdare in Sicilia e precisamente a Segesta a partire dalla prossima domenica. Elena Tradita è il dia ...

Briatore: “La discoteca al chiuso? Dimenticatela, ormai è morta”

PORTO CERVO. Per quest’anno lo storico Billionaire di Porto Cervo non è più una discoteca, perché Flavio Briatore ha deciso che era arrivata la stagione giusta per la rivoluzione. Colpa sì delle tende ...

