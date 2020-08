“Tra 5 e 11 agosto nuovi casi in aumento del 46% nonostante il calo dei tamponi”. L’analisi della fondazione Gimbe sui contagi da Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) Nella settimana tra il 5 e l’11 agosto i casi di Covid-19 in Italia sono aumentati nonostante il calo dei tamponi. E sono tornati a salire anche i pazienti ricoverati. Lo rileva la fondazione Gimbe, secondo cui questi si tratta di “spie rosse che invitano a non abbassare la guardia”. Il monitoraggio indipendente rileva nella settimana 5-11 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 46% dei nuovi casi (2.818 contro 1.931), a fronte di una consistente diminuzione dei tamponi diagnostici del 6,8% (174.671 contro 187.316). Non solo: sono in aumento del 5,3% (801 contro 761) i pazienti ricoverati con sintomi e del 19,5% quelli in terapia intensiva (49 contro 41). I decessi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

