Torna il Giffoni film festival con giovani giurati | star dal vivo e in streaming

Dal 18 agosto all'11 settembre Torna il Giffoni film festival, l'appuntamento rivolto prima di tutto a un pubblico di giovani. Con appuntamenti dal vivo, in streaming e parte del programma che si ...

Un sogno chiamato Giffoni, l’intervista allo scrittore Tito Faraci

Un sogno chiamato Giffoni è uno degli ultimi graphic novel editi da Feltrinelli Comics in collaborazione con il COMICON di Napoli. Scritto da Tito Faraci e disegnato da Walter “Wallie” Petroni, l’oper ...

