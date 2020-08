The Mandalorian: il costume di Baby Yoda per cani tra i modelli creati in vista di Halloween (Di giovedì 13 agosto 2020) The Mandalorian tornerà a ottobre e Disney ha lanciato un costume per cani che trasforma gli amici a quattro zampe in Baby Yoda. The Mandalorian tornerà a ottobre con gli episodi della seconda stagione e, per celebrare l'evento, i fan potranno acquistare un esilarante costume per cani e trasformare così il proprio amico a quattro zampe in Baby Yoda. Disney ha infatti lanciato una linea perfetta per permettere di festeggiare Halloween in grande stile, adattandosi anche a eventuali celebrazioni tematiche ispirate a Star Wars. Online è così possibile acquistare il costume per cani di The Child, il nome con cui è conosciuto ... Leggi su movieplayer

_mik4elson_ : comunque non credevo che iniziando the mandalorian avrei creato tutto questo casino perché ho sclerare sulla voce di Mando HAHAHAHAHA - MangaForevernet : ? The Mandalorian 2: la stagione prenderà pieghe 'inaspettate' ? ? - giulioenrico : @PaoloIarpicia @PoliticaPerJedi @Atalanta_BC E cmq adesso una serie Kenobi su tatooine a fare l’eremita e una su Ca… - PaoloIarpicia : @giulioenrico @PoliticaPerJedi @Atalanta_BC Essendo fanatico ho visto tutto??. Sinceramente mi hanno soddisfatto Rog… - iamtoad : Ross che finalmente comincia The Mandalorian mi rende felice -