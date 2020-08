The Crown, Jonathan Price sarà il Principe Filippo nella quinta e sesta stagione (Di giovedì 13 agosto 2020) The Crown ecco il Principe consorte delle ultime due stagioni: Jonathan Price Dopo Matt Smith e Claire Foy, Oliva Colman e Tobias Menzies la prossima coppia regale sarà formata da Imelda Staunton e Jonathan Pryce. L’attore nominato all’Oscar per il ruolo di Papa Francesco in I Due Papi di Netflix, torna sulla piattaforma di streaming nel ruolo del Principe Filippo di The Crown, marito di Elisabetta che sarà interpretata nelle ultime due stagioni da Imelda Staunton. Jonathan Price succede così a Matt Smith, primo Filippo della serie, e Tobas Menzies attualmente “Principe in carica” della terza e della prossima quarta ... Leggi su dituttounpop

BestMovieItalia : The Crown 5: a interpretare il Principe Filippo sarà un attore de Il Trono di Spade - - VanityFairIt : #JonathanPrice l'attore di #GameofThrones, candidato all'Oscar per la parte interpretata ne #IduePapi, è stato scel… - GioelePaglia : The Crown: Jonathan Pryce sarà il principe Filippo nelle ultime stagioni - SeriesDesperate : Finalmente anche per il Principe Filippo è stato trovato l'attore #TheCrown - DrApocalypse : Jonathan Pryce interpreterà il principe Filippo nelle stagioni 5 e 6 di The Crown -