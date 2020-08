The Big Bang Theory: Jim Parson ha lasciato la serie per un motivo incredibile (Di giovedì 13 agosto 2020) Emergono nuovi sviluppi sui motivi che hanno spinto alla chiusura della celebre serie tv The Big Bang Theory. Jim Parsons, noto come Sheldon Cooper, recentemente ospite del podcast dell’attore David Tennet ha rivelato i motivi che l’hanno spinto ad abbandonare la serie. Nella chiacchierata con l’attore, Parsons ha parlato dei suoi progetti futuri ma non ha esitato a rispondere alle domande sull’improvvisa chiusura della serie. The Big Bang Therory è stata infatti una delle serie più seguite della tv americana e nessuno si sarebbe mai aspettato la sua improvvisa chiusura. L’abbandono della serie da parte di Jim Parsons ha messo a dura prova gli ideatori ... Leggi su velvetgossip

MangaForevernet : ? The Big Bang Theory: Jim Parsons motiva il suo addio alla serie ? ? - clemntin : @yungblud amo io però ho un very big problem perché alle ten di sera sto già a sleep un botto, la prossima volt can… - leganerd : Jim Parsons ha passato un periodo cupo dopo la fine di TBBT ? - badtasteit : #TheBigBangTheory: Jim Parsons ha svelato perché decise di lasciare lo show - Big__Stepper : RT @sportbible: Cristiano Ronaldo and Lionel Messi in the same team ???? -

Ultime Notizie dalla rete : The Big The Big Bang Theory e il ruolo di Jim Parsons nella chiusura della serie di successo ComingSoon.it The Big Bang Theory: Jim Parson ha lasciato la serie per un motivo incredibile

Emergono nuovi sviluppi sui motivi che hanno spinto alla chiusura della celebre serie tv The Big Bang Theory. Jim Parsons, noto come Sheldon Cooper, recentemente ospite del podcast dell’attore David T ...

The Big Bang Theory: Jim Parsons motiva il suo addio alla serie

Jim Parsons ha rivelato cosa ha motivato la sua decisione di lasciare The Big Bang Theory. Nel 2018, è arrivata la notizia che la sitcom sarebbe terminata con la Stagione 12. Ciò aveva sconcertato i f ...

Emergono nuovi sviluppi sui motivi che hanno spinto alla chiusura della celebre serie tv The Big Bang Theory. Jim Parsons, noto come Sheldon Cooper, recentemente ospite del podcast dell’attore David T ...Jim Parsons ha rivelato cosa ha motivato la sua decisione di lasciare The Big Bang Theory. Nel 2018, è arrivata la notizia che la sitcom sarebbe terminata con la Stagione 12. Ciò aveva sconcertato i f ...