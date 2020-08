The Baby: trama, cast, anticipazione serie tv. Quando esce (Di giovedì 13 agosto 2020) HBO e Sky hanno dato il via alla produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di the Baby. Lo show porta la firma degli stessi produttori di Sex Education e Chernobyl. Siân Robins-Grace e Lucy Gaymer figurano invece come creatori della serie tv; i due hanno voluto esprimere il proprio entusiasmo a proposito del progetto dichiarando le loro intenzioni nei confronti di ciò che andranno a esplorare all’interno della trama: di seguito il commento ufficiale. “Con The Baby vogliamo esplorare la preoccupazione che ruota attorno all’eventualità di avere figli. I sentimenti contrastanti, il disorientamento di fronte alle sicurezze altrui e il sospetto che l’intera faccenda sia una truffa millenaria“Segui Termometro Politico su Google News Lo show ... Leggi su termometropolitico

