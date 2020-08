Test rapidi o tamponi per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede Test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Sono troppi i contagi di importazione e, in queste settimane estive, anche di italiani di ritorno da vacanze non distanti dall'Italia, che appare come circondata da aree in cui si sono riaccesi focolai virulenti: Croazia e i Balcani, Spagna e Francia. È emerso inoltre un altro dato: la maggior parte dei contagiati sono persone al di sotto dei 40 anni, si presume quindi molti giovani contraggano il coronavirus nella movida e occasioni diversive promiscue nelle quali il distanziamento sociale è poco o nulla ... Leggi su gqitalia

