Terrore nel Duomo di Milano: armato sequestra un vigilante (Di giovedì 13 agosto 2020) Paola Fucilieri Preso un egiziano regolare. Dopo un controllo è corso nella chiesa con un coltello. La guardia si è dovuta inginocchiare Per il procuratore Alberto Nobili pericoli sul fronte terroristico non ce ne sarebbero davvero. «Più che un invasato questo egiziano di 26 anni sembra un tipo con le idee un po' confuse: una volta arrivato in questura, alla polizia avrebbe confidato di aver fatto quel che ha fatto perché ha una stanza all'interno del Duomo di Milano e voleva andarci a dormire il prima possibile...Infatti è stato arrestato per sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. La Digos però sta effettuando dei controlli su di lui, finora tutti negativi». Resta il fatto, inconfutabile e gravissimo, che l'immigrato in questione ieri in tarda ... Leggi su ilgiornale

Corriere : La fuga, il coltello alla gola, il blitz: 8 minuti di terrore nel Duomo - Sakurauchi_Hime : @nolocalsplease Infatti ci sei arrivata tu, si vede che preferisci vivere nel terrore INUTILE piuttosto che essere… - Magnetar_Man : @Eleonor22849454 @httpbenzoash I numeri dei TG da mesi vengono alterati e storpiati per proseguire la campagna di t… - mp_the_boss : @_DAGOSPIA_ ..... non arrivo a capire perché medico competente preparato come lui non venga ascoltato e tenuto in d… - MeryPavoni : @ziotuit Un'infanzia vissuta nel terrore della ciavatta. -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore nel Terrore nel Vesuviano: carabinieri salvano 21enne dal suicidio per amore Il Fatto Vesuviano Enrico Gabrielli e la 19'40'' ci portano ai confini della realtà

"There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and sup ...

La protesta in bianco tutta al femminile: il vero volto della Bielorussia è quello di donna

Nonostante questo clima di terrore scatenato dalle ultime elezioni, che hanno riconfermato al potere Lukashenko e costretto alla fuga la sua sfidante Svetlana Tikhanovskaya, ieri le donne hanno fatto ...

"There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and sup ...Nonostante questo clima di terrore scatenato dalle ultime elezioni, che hanno riconfermato al potere Lukashenko e costretto alla fuga la sua sfidante Svetlana Tikhanovskaya, ieri le donne hanno fatto ...