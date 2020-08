Terremoto Raggi nel Movimento: se ne va pure l'ex candidato sindaco De Vito (Di giovedì 13 agosto 2020) Non si arresta il Terremoto provocato nel Movimento 5 stelle romano dalla ricandidatura a sindaca di Virginia Raggi. Dopo le accuse alla prima cittadina lanciate da Enrico Stefàno, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito lascia il Movimento 5 stelle e annuncia sul suo profilo Facebook la nascita di un nuovo Movimento politico. Il tutto all'indomani dell'annuncio di Virginia Raggi di ricandidarsi a sindaco di Roma. Il nuovo Movimento politico si chiamerà «Crea Movimento». «Creerò per sentirmi diverso, per essere diverso - scrive De Vito -. La consapevolezza del potere di Creare è collegata alla percezione di Libertà. Ora più ... Leggi su iltempo

