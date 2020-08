Tennis, cambia data degli Internazionali d'Italia: dal 14 al 21 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) Gli Internazionali d'Italia di Tennis, che erano stati rinviati per la pandemia, cambiano data: il tabellone principale si svolgerà dal 14 al 21 settembre, dunque con ultima giornata di lunedì, nella ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Tennis, cambia data degli Internazionali d'Italia: dal 14 al 21 settembre #tennis - DanySpillo73 : @CamilaGiorgi_it Se ti diverti a colpire forte la pallina prova con il baseball, li sono molto apprezzati i fuorica… - gigi_ilgrande : @tinapica88 Argomento spinoso, ed intelligente. Si passa dalla casa al mare, alla pesca ed il tennis, a : domani ho… - lakarbons : Campionati nazionali assoluti di nuoto sincronizzato raisport 1830-2030 ...ed invece @RaiSport cambia programmazio… - Ilsuperbo89 : Il tennis è lo sport più sorprendente di tutti. Basti vedere come la #Giorgi abbia cambiato registro rispetto al pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis cambia

Sport Mediaset

Gli Internazionali d'Italia di tennis, che erano stati rinviati per la pandemia, cambiano data: il tabellone principale si svolgerà dal 14 al 21 settembre, dunque con ultima giornata di lunedì, nella ..., che anticipano di una settimana l'inizio: si comincia il 14 settembre, con la finale prevista al Foro Italico di Roma eccezionalmente per lunedì 21. Bye previsto all'esordio per i semifinalisti degl ...