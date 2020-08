Tenet: nuovi poster promozionali (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono stati distribuiti i nuovi poster promozionali ufficiali di Tenet, il film d’azione diretto da Christopher Nolan con John David Washington Tenet, il nuovo e misterioso film d’azione di Christopher Nolan, uscirà in Australia e nel Regno Unito il 26 agosto e negli Stati Uniti il ​​3 settembre. Per ora non siamo a conoscenza di molte anticipazioni per quanto riguarda la pellicola, se non pochi dettagli. Sappiamo, però, che la CGI verrà utilizzata il meno possibile (meno di trecento riprese prevedono l’utilizzo della computer grafica secondo Jennifer Lame, che si è occupata del ontaggio) e che la maggior parte delle scene, anche le più spettacolari, verranno girate “dal vero”. Come affermato dallo stesso Christopher Nolan, ad ... Leggi su tuttotek

Screenweek : Le prevendite di #Tenet sono iniziate: ecco quattro nuovi poster e un nuovo spot per l'attesissimo film di… - moviestruckers : #Tenet: il tempo sta per scadere in 12 nuovi poster ufficiali - yolandanapoli : RT @AllAboutRobKris: Nuovi poster di Tenet grazie a @rpattinsonfr - 3cinematographe : #Tenet: 12 nuovi poster del film ricordano che il tempo sta per scadere - AllAboutRobKris : Nuovi poster di Tenet grazie a @rpattinsonfr -