Teggiano, il Comune rinuncia al concerto dei New Trolls (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTeggiano (Sa) – Per timore di non riuscire a far rispettare le norme anti Covid, il Comune di Teggiano ha deciso di negare l’autorizzazione per il concerto dei New Trolls. L’evento di caratura nazionale rientrava nel programma di “Estate Live”, il tour radiofonico realizzato dalla Regione Campania con Rai Pubblicità e Radio 2. Per la serata del 18 agosto era in programma l’esibizione dei New Trolls. Purtroppo, nell’acclarato timore che la importanza e rilevanza dell’evento avesse un sicuro effetto attrattivo di una moltitudine di persone non residenti nei luoghi di realizzazione della manifestazione, e sentite le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, le quali hanno ribadito ... Leggi su anteprima24

Torna covid free il comune di Teggiano. 3 i casi che si erano registrati durante questa stagione estiva e tutti ricollegabili ad un cittadino di nazionalità rumena rientrato dall’estero per partecipar ...

Post Covid/Il 1° anno senza Costanza, la mostra per la Principessa e le iniziative social "sicure"

Un agosto "diverso", questo, a Teggiano, dove per la prima volta dopo 26 anni resta spenta la “macchina del tempo” che ogni estate, l’11,12 e 13 agosto, caratterizza la Festa Medievale per eccellenza ...

