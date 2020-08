Taormina: 'Ho denunciato il governo per i crimini sul Coronavirus, ora voglio che indaghino' (Di giovedì 13 agosto 2020) Lui è il personaggio molto sopra le righe se non controverso che abbiamo imparato a conoscere e che è uno dei 200 che hanno denunciato il governo. E ora gongola: 'È davvero inopportuno che ... Leggi su globalist

Lui è il personaggio molto sopra le righe se non controverso che abbiamo imparato a conoscere e che è uno dei 200 che hanno denunciato il governo. E ora gongola: ‘È davvero inopportuno che trasmettend ...

C'è chi accusa il governo di aver fatto troppo poco nella lotta al coronavirus e chi, al contrario, condanna il lockdown, ritenuto sproporzionato in relazione alla situazione nel Paese. Sono oltre due ...

