Tamponi rapidi per chi arriva da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Divieto di ingresso da Colombia: cosa cambia per i rientri dall’estero (Di giovedì 13 agosto 2020) Tamponi rapidi per chi arriva da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Divieto di ingresso dalla Colombia. In piena estate e con i contagi in netta risalita a causa di diversi focolai dopo i rientri dalle vacanze e la movida indisciplinata, il governo tentata di arginare l’avanzata del Covid con nuove misure . Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato mercoledì su Facebook la firma della nuova ordinanza che prevede il test rapidi per chi torna da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e il Divieto di ingresso e transito dalla Colombia. Esclusa al momento ... Leggi su ilfattoquotidiano

