Tamponi di rientro e stretta alla movida La situazione in Italia, Regioni spaccate (Di giovedì 13 agosto 2020) L’aumento dei contagi dovuto ad assembramenti spinge il governo a nuove misure. Previsto dal ministro un irrigidimento dei controlli. Leggi su ecodibergamo

RaffaeleFitto : Caos ordinanze in Puglia Prima obbligo #quarantena per pugliesi di rientro da #Grecia #Spagna #Malta, ora ordinanz… - frances85933943 : RT @RaffaeleFitto: Caos ordinanze in Puglia Prima obbligo #quarantena per pugliesi di rientro da #Grecia #Spagna #Malta, ora ordinanza che… - ASciullo : RT @RaffaeleFitto: Caos ordinanze in Puglia Prima obbligo #quarantena per pugliesi di rientro da #Grecia #Spagna #Malta, ora ordinanza che… - TiberioSaccoman : RT @RaffaeleFitto: Caos ordinanze in Puglia Prima obbligo #quarantena per pugliesi di rientro da #Grecia #Spagna #Malta, ora ordinanza che… - megaangoraki : @Corriere È già stato firmato il decreto: tamponi al rientro. Necessari. Contagi in forte aumento tra chi rientra... -