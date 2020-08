Tampone per chi rientra da paesi a rischio: la nuova ordinanza (Di giovedì 13 agosto 2020) Come fare Tampone rientro vacanze estero – nuova ordinanza per chi rientra da alcuni paesi esteri per la lotta al Coronavirus. Lo ha annunciato ieri il Ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con Tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: In #Emilia-Romagna, da oggi obbligo di fare il #tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grec… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - Silvia_Caprari : RT @stelvio67: Ieri è stato necessario fare 52.658 tamponi per trovare 481 positivi. Cioè hanno fatto il tampone a qualcosa come un'intera… - Irenairii17 : RT @JustSayTeehee_: @robersperanza Ah, quindi non ci vuole tanto ad emettere un'ordinanza per rendere i viaggi internazionali sicuri! A noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tampone per Coronavirus. Tampone rapido e test per chi torna dall’estero Il Messaggero Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

I ricercatori sottoposero al tampone naso-faringeo tutta la popolazione di Vo' che ... Nella prima serie di test effettuati risultarono positivi 73 soggetti su 2812 testati, ovvero il 2,6 per cento ...

Nuova ordinanza del Ministro Speranza: test per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

-fino al 7 settembre tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano le seguenti misure di prevenz ...

I ricercatori sottoposero al tampone naso-faringeo tutta la popolazione di Vo' che ... Nella prima serie di test effettuati risultarono positivi 73 soggetti su 2812 testati, ovvero il 2,6 per cento ...-fino al 7 settembre tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano le seguenti misure di prevenz ...