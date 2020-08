Sul bonus da 600 euro scivola pure il consigliere Pirozzi (Di giovedì 13 agosto 2020) Dal gradino dei bonus dei 600 euro scivolano parecchi consiglieri regionali in molte regioni. E dire che non sono esattamente nullatenenti. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un governatore ma il nome non si conosce. Pare che l'Inps, anche in questo caso, si rifugi dietro la privacy. Ma tra le notizie che filtrano pare che ce ne sia una riguardante anche un consigliere nel Lazio, come Sergio Pirozzi, che ha dichiarato - una volta scoperto - che serviva per il negozio della moglie ad Amatrice. Ma molte altre famiglie di commercianti hanno avuto problemi sia con il terremoto che con il Covid: ma nessuna di esse ha un consigliere regionale in casa con tanto di stipendio, altro che 600 euro... Leggi su iltempo

Sul bonus da 600 euro scivola pure il consigliere regionale Sergio Pirozzi

Dal gradino dei bonus dei 600 euro scivolano parecchi consiglieri regionali in molte regioni. E dire che non sono esattamente nullatenenti. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un governatore ma il ...

