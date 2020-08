Sub colto da malore, salvato dalla Guardia Costiera (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Salerno ha prestato soccorso ad un sub colto da malore in località Marina D’Albori, nel Comune di Vietri sul Mare. Il sub aveva raggiunto da solo una spiaggia inaccessibile via terra ed era stato notato da alcune persone che prontamente hanno lanciato l’allarme alla sala operativa della Capitaneria di porto di Salerno. La Guardia Costiera ha immediatamente inviato la dipendente motovedetta dedicata in via esclusiva alla ricerca e al soccorso in mare che in pochi minuti ha raggiunto il malcapitato, un uomo di circa 80 anni. Il sub, in stato di semi coscienza, è stato recuperato dai militari intervenuti e trasportato al Molo Manfredi del porto di Salerno, dove è ... Leggi su anteprima24

submitted_worm : RT @AdeleKinky: Cosa voglio oggi: un nuovo sub educato, colto, genuinamente deciso a viziarmi e rendermi felice, a lavorare perché la mia v… -

Ultime Notizie dalla rete : Sub colto SUB COLTO DA MALORE: SALVATO DALLA GUARDIA COSTIERA Tv Oggi Marina di Albori, sub colto da malore: salvato da Guardia Costiera

Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Salerno ha prestato soccorso ad un sub colto da malore in località Marina D’Albori, nel Comune di Vietri sul mare. Il sub aveva raggiunto da solo una sp ...

Turismo: DiveCircle, innovazione tecnologica nei viaggi per sub nel post-Covid

Roma, 11 ago. (Labitalia) - Nello scenario internazionale, tecnologia e turismo rappresentano ormai un binomio indissolubile, ma in Italia l'innovazione tecnologica stenta a decollare, nonostante nel ...

Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Salerno ha prestato soccorso ad un sub colto da malore in località Marina D’Albori, nel Comune di Vietri sul mare. Il sub aveva raggiunto da solo una sp ...Roma, 11 ago. (Labitalia) - Nello scenario internazionale, tecnologia e turismo rappresentano ormai un binomio indissolubile, ma in Italia l'innovazione tecnologica stenta a decollare, nonostante nel ...