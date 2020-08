Stretta sui rientri: tamponi per chi torna da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Stop a ingressi dalla Colombia (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – Dopo le azioni messe in atto nei giorni scorsi dalle Regioni per frenare l’aumento dei contagi ‘da rientro’, ora arriva la decisione del Governo che prevede sull’intero territorio nazionale il tampone obbligatorio per chi fa ritorno dai Paesi europei con il maggior numero di casi di Coronavirus. “Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Stretta sui rientri: tamponi per chi torna da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Stop a ingressi dalla Colombia Referendum, la Consulta boccia i ricorsi: via libera all’election day Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 481 nuovi casi e 10 decessi Cavallo stramazza al suolo alla Reggia di Caserta, Verdi: “Denunceremo titolare carrozza” Falcomatà: “Avviata raccolta straordinaria di rifiuti a Reggio Calabria” Arriva il maltempo, piogge e temporali sul nord Italia Leggi su dire

