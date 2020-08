Strage dei ragazzi per vedere le stelle. "Paese dimezzato" (Di giovedì 13 agosto 2020) Nadia Muratore Erano in nove sul fuoristrada precipitato in un dirupo vicino a Cuneo: 5 morti, due gravi. "Perso il 50% dei nostri giovani" Una serata tra amici, trascorsa a guardare le stelle, si è trasformata in una immane tragedia per nove ragazzi e per le loro famiglie. A Castelmagno, minuscolo centro di 54 abitanti in Valle Grana, nel Cuneese, famoso per la produzione del pregiato formaggio che porta lo stesso nome del Paese, cinque ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale ed altri quattro sono rimasti feriti, due in maniera grave. L'auto sulla quale viaggiavano, un Land Rover Defender, è precipitata per oltre cento metri in una ripida scarpata dalla strada che conduce verso le grange Tibert, a 1.800 metri di quota, sopra il Santuario di San Magno. Tra loro solo il ragazzo che ... Leggi su ilgiornale

