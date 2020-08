Stefano De Martino e Daniele Scardina insieme a Ibiza: da single? (Foto) (Di giovedì 13 agosto 2020) Stefano De Martino e Daniele Scardina sono al momento single. Ma entrambi – da quello che emerso nelle ultime ore – vorrebbero ricucire un legame autentico con le rispettive ex. Stefano, dopo un matrimonio che ha subìto diversi scossoni, è volata a Ibiza, dove si trova anche Belen Rodriguez, principalmente per permettere al figlio Santiago … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Stefano De Martino disperato per Belen: ecco cosa sta facendo per riconquistarla - #Stefano #Martino #disperato… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: FERMI TUTTI - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Che succede? - zazoomblog : Stefano De Martino prova a riconquistare Belene Rodriguez? - #Stefano #Martino #prova - giuuk : Lo sfogo di Belen Rodriguez contro Stefano De Martino: “Non accadrà mai” -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Che ci fa Stefano De Martino a Ibiza a pochi passi dalla sua ex moglie? Se lo stanno chiedendo in molti dopo la pubblicazione su Instagram della foto con Daniele Scardina. Il conduttore di Made in Sud ...Stefano De Martino ha provato a riconquistare Belen Rodriguez dopo l’ennesima rottura. La reazione della showgirl non è tardata ad arrivare. Se Belen Rodriguez pensava di poter trascorrere un’estate t ...