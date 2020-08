Stefano Bargi: il consigliere regionale della Lega in Emilia che ha preso il bonus (Di giovedì 13 agosto 2020) Anche in Emilia Romagna un esponente della Lega in Regione ha preso il bonus 600 euro per le partite iva: si tratta del consigliere regionale Stefano Bargi, di Sassuolo (Modena), 31 anni, che nei mesi scorsi è stato confermato al secondo mandato da consigliere. Lo riportano i giornali locali. Bargi, gestisce, insieme a due soci, il locale ‘Beerstop’ di Maranello (Modena). Sentito dal Corriere di Bologna e dalla Gazzetta di Modena, ha spiegato che l’associazione di categoria della quale fa parte ha suggerito alla sua società di fare la richiesta. Così sono arrivati due bonus da 600 euro, uno ad aprile e uno a maggio che, sempre ... Leggi su nextquotidiano

brumas00 : RT @neXtquotidiano: Stefano Bargi: il consigliere regionale della Lega in Emilia che ha preso il bonus - clikservernet : Stefano Bargi: il consigliere regionale della Lega in Emilia che ha preso il bonus - andmas01 : RT @neXtquotidiano: Stefano Bargi: il consigliere regionale della Lega in Emilia che ha preso il bonus - Noovyis : (Stefano Bargi: il consigliere regionale della Lega in Emilia che ha preso il bonus) Playhitmusic -… - sassuolo2000 : Bonus INPS da 600 euro, anche Stefano Bargi tra i percettori: 'Li ho presi, ma li ho reinvestiti nell’azienda di cu… -