Stati Uniti, domande disoccupazione in caduta sotto il milione (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – In caduta le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA, che si portano sotto la soglia di 1 milione per la prima volta da marzo. Nella settimana al 8 agosto, i “claims” sono risultati pari a 963.000 unità, con un forte calo di 228.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 1.191.000 (1.186.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese che erano per un livello di 1,120 milioni. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 1.252.750 unità in contrazione di 86.250 rispetto al dato rivisto della settimana precedente (1.339.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del ... Leggi su quifinanza

