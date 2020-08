Stasera in Tv oggi 13 Agosto 2020: Terence Hill in “L’uomo che sognava con le aquile” (Di giovedì 13 agosto 2020) Stasera in Tv oggi, 13 Agosto 2020, sulla Rai andrà in onda il film drammatico L’uomo che sognava le aquile, diretto da Vittorio Sindoni, e su Canale 5, invece, largo spazio alle risate con il ritorno in prima serata di Zelig. Invece, su Italia 1 ci sarà lo speciale de Le Iene Show su Nadia Toffa. Poi come ogni sera non mancheranno film di ogni genere e diversi programmi di approfondimento e attualità. Ogni giorno il divertimento è praticamente assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non resta che scegliere il proprio spettacolo preferito. Scopriamo ora insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> Ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa esce la sua canzone “Donna ... Leggi su urbanpost

