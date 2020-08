Stadio della Roma, la ricandidatura della Raggi rallenta l'iter (Di giovedì 13 agosto 2020) La politica rallenta, ancora, lo Stadio della Roma. La premessa è che le schermaglie di questi giorni intorno alla ricandidatura di Virginia Raggi non mettono in pericolo in progetto Tor di Valle, ma ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Stadio della Roma, con la Raggi ancora in corsa lo stadio si avvicina La Gazzetta dello Sport PROMOZIONE – Il titolo dell’Atletico Aradeo viaggia verso Gallipoli. Nasce la Fiamma Jonica Gallipoli 1946

Le gare interne della Fiamma Jonica si giocheranno presso lo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli ma il nome, a livello federale e per mere questioni burocratiche, resterà quello di Atletico Aradeo ...

Boniek: “Commisso prendi Piatek, è una garanzia. Milik può fare le fortune di ogni squadra”

In Italia ha giocato per Juventus e Roma. Adesso Zbigniew Boniek è il presidente della Federcalcio polacca. Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, Boniek ha parlato del connazionale Krzysztof P ...

