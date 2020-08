Sta cambiando qualcosa nel contagio? Impressionante: le ultime cifre rivelano un dettaglio inquietante (Di giovedì 13 agosto 2020) L'età media dei contagi da coronavirus si abbassa sempre più. A Roma un bambino di tre anni è risultato positivo, con lui anche la mamma. Ma il piccolo è in buona compagnia perché solo nell'ultima settimana sono almeno sette i bambini (esclusi gli adolescenti) che hanno contratto il coronavirus, segnalati dalla Regione Lazio. Tra questi, nella Asl Roma - come riporta Fanpage.it - 6 lo scorso 7 agosto, due bimbi, un maschio e una femmina, rispettivamente di undici e di un anno. Poi c'è stato il caso di un altro bambino, questa volta di otto anni della provincia che frequentava un centro estivo e il giorno seguente di una bambina di sette anni, anche lei al centro. Non solo, giorni dopo è la volta di una bimba di due anni e una di 18 mesi figlia di una donna residente al centro d'accoglienza per rifugiati ‘Mondo ... Leggi su liberoquotidiano

dariofrance : Ringrazio i protagonisti della musica, del cinema, dello spettacolo che stanno promuovendo sui social la campagna… - Frankf1842 : RT @TvLoftOfficial: Ci sono dei giorni in cui la giustizia si ferma sulla soglia della verità. È accaduto nelle indagini sui fratelli Gravi… - liberainfo : RT @TvLoftOfficial: Ci sono dei giorni in cui la giustizia si ferma sulla soglia della verità. È accaduto nelle indagini sui fratelli Gravi… - fattoquotidiano : RT @TvLoftOfficial: Ci sono dei giorni in cui la giustizia si ferma sulla soglia della verità. È accaduto nelle indagini sui fratelli Gravi… - TvLoftOfficial : Ci sono dei giorni in cui la giustizia si ferma sulla soglia della verità. È accaduto nelle indagini sui fratelli G… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta cambiando «Pianura sta cambiando, vent'anni fa Gigi e Paolo non sono morti invano» Il Mattino THPS 1&2 Remake: Tony Hawk cambia il nome di un vecchio trick in segno di rispetto al suo creatore

Ieri ad alcune testate selezionate è stato permesso di pubblicare un provato di Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (sfortunatamente noi non siamo rientrati tra queste...) e tra le novità emerse, una in pa ...

La Satta e il ritorno di fiamma col marito: "Non si possono cambiare come ferri da stiro"

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme dopo aver vissuto un momento di crisi durante il quale avevano deciso di vivere da separati. La showgirl ha rivelato i motivi che l’avrebbero ...

Ieri ad alcune testate selezionate è stato permesso di pubblicare un provato di Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (sfortunatamente noi non siamo rientrati tra queste...) e tra le novità emerse, una in pa ...Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme dopo aver vissuto un momento di crisi durante il quale avevano deciso di vivere da separati. La showgirl ha rivelato i motivi che l’avrebbero ...