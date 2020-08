Sportitalia - Veretout prima scelta, Milik nell'affare con la Roma: stuzzica anche un'altra contropartita (Di venerdì 14 agosto 2020) L'asse Napoli-Roma può diventare rovente nelle prossime settimane. Ci sono tre calciatori che potrebbero cambiar maglia, dall'azzurro al giallorosso e viceversa. Leggi su tuttonapoli

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Il Napoli ha messo Jordan Veretout in cima alla lista per il centrocampo, nell’operazione può e… - apetrazzuolo : SPORTITALIA - Pedullà: 'Il Napoli ha messo Jordan Veretout in cima alla lista per il centrocampo, nell’operazione p… - napolimagazine : SPORTITALIA - Pedullà: 'Il Napoli ha messo Jordan Veretout in cima alla lista per il centrocampo, nell’operazione p… - NCN_it : #SPORTITALIA – #NAPOLI, #VERETOUT RESTA LA PRIMA SCELTA PER IL CENTROCAMPO: NELL'AFFARE PUÒ RIENTRARE ANCHE #MILIK - tuttonapoli : Sportitalia - Veretout prima scelta, Milik nell'affare con la Roma: stuzzica anche un'altra contropartita -