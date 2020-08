Spezzatino di Tim e creazione di un'unica infrastruttura nazionale. La proposta di Grillo (Di giovedì 13 agosto 2020) Dividere Tim in due società distinte: una che si occupi di servizi ai clienti finali, l'altra di infrastrutture, rete mobile, cloud, integrando la rete fissa di Telecom con Open Fiber. Il tutto sotto la regia dello Stato attraverso Cassa depositi e prestiti. Beppe Grillo torna sul suo blog a suggerire una strategia nazionale per la digitalizzazione del Paese. Lo fa proponendo un progetto che parte da uno 'Spezzatino' delle infrastrutture di Tim prima di passare alla "creazione di una società unica" nazionale "delle reti e delle tecnologie", da realizzare "sotto languida e l'indirizzo di istituzioni pubbliche". Per Grillo l'emergenza Covid-19 pone il Paese davanti a scelte coraggiose per "lo sviluppo digitale dell'Italia". Le infrastrutture e le competenze digitali vengono individuate ... Leggi su agi

Dividere Tim in due società distinte: una che si occupi di servizi ai clienti finali, l'altra di infrastrutture, rete mobile, cloud, integrando la rete fissa di Telecom con Open Fiber. Il tutto sotto ...

Tim, Grillo ci riprova: «Rete unica sotto Cdp e società divisa in due»

ROMA Torna in campo Beppe Grillo nella partita della rete unica. Dopo la richiesta del governo di congelamento a Tim del dossier Rete-Kkr, il cofondatore del Movimento Cinquestelle torna a indicare in ...

Dividere Tim in due società distinte: una che si occupi di servizi ai clienti finali, l'altra di infrastrutture, rete mobile, cloud, integrando la rete fissa di Telecom con Open Fiber. Il tutto sotto ...