Spagna | sigarette bandite per il Covid | anche le Canarie vietano il fumo in spazi aperti

Dopo la Galizia anche il governo delle Isole Canarie ha imposto il divieto di fumare negli spazi aperti se la distanza di sicurezza non potrà essere garantita. E' una misura senza precedenti contro il coronavirus in Spagna, un Paese dove si registra un rimbalzo

Da ieri in Galizia, nel Nord Ovest della Spagna, è proibito fumare per strada o in spazi pubblici all’aperto se non sarà possibile garantire la sicurezza di due metri dai propri vicini. Non sarà quind ...

Coronavirus: per prevenire i contagi Galizia e Canarie vietano il fumo all’aperto

