Spa, Marino si presenta: «Bisogna trovare subito gli stimoli giusti» (Di giovedì 13 agosto 2020) Pasquale Marino si è presentato ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Spal Pasquale Marino è il nuovo allenatore della Spal, retrocessa in Serie B al termine dell’ultimo campionato di A. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa fissando subito gli obiettivi. stimoli – «Sono contento che la Spal abbia pensato a me perché è una società ambita e che ha strutture ideali e organizzate per noi allenatori. Il club è stato corretto. Mi ha contattato con molta discrezionalità qualche giorno prima della fine del campionato. Io ero impegnato e mi hanno chiesto semplicemente la disponibilità a parlare alla fine dei playoff. Hanno avuto la fiducia in me e anche la pazienza di ... Leggi su calcionews24

San Marino. La ditta sammarinese Alutitan dona 35.000 mascherine alla Protezione Civile

"Oggi, venerdì 7 agosto, alle 16.00allo stabilimento di Chiesanuova della ditta ALUTITAN, sono state donate dal titolare, Fiorenzo Rivelli, alla Protezione Civile di San Marino, 35.000 mascherine chir ...

