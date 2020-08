Soverato (Catanzaro) – Allarme lanciato sui social scatena il panico sono positivo: Sindaco chiude l’attività (Di giovedì 13 agosto 2020) In attesa di comprovare la veridicità del racconto, il Sindaco di Soverato ha chiuso le attività di intrattenimento musicale. Il ragazzo era stato in due locali della città. “sono positivo al Covid-19, chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone”. E’ il messaggio postato su Instagram da un giovane, che … Leggi su periodicodaily

Precipitevolis3 : A Soverato (Catanzaro) ordinanza x chiusura locali con musica.Tra sab e dom un ragazzo positivo al Covid (in attesa… - _lostinrealityy : Raga aiuto un ragazzo è stato in due "discoteche" sabato e domenica ed è positivo al covid. È successo in Calabria.… - _scoolapasta : @miri4m_28 Soverato, provincia di Catanzaro