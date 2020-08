"Sospensione immediata e massima sanzione". Furbetti del bonus, scoperto il deputato M5s (Di giovedì 13 agosto 2020) Non solo i Furbetti del bonus della Lega, ora iniziano a venir fuori anche i nomi dei parlamentari appartenenti agli altri partiti. C'era grande curiosità di sapere cosa sarebbe successo in casa M5s: la risposta è arrivata, il deputato Marco Rizzone è stato deferito al collegio dei probiviri. Lo ha comunicato il capo politico Vito Crimi, che segue l'esempio di Matteo Salvini e non fa sconti al furbetto di casa sua: “Abbiamo chiesto la Sospensione immediata e la massima severità nella sanzione”. Luca Telese ha dato la notizia in diretta su In Onda, la trasmissione di La7, e l'ha commentata così: “Questo ci fa pensare che i partiti, sia la Lega che il M5s, avessero già fatto una sorta di intelligence che ha ... Leggi su liberoquotidiano

enpaonlus : Allerta caldo. Enpa: 'Sospensione immediata delle carrozze con cavalli' - La Nazione - Libero_official : 'Sospensione immediata e massima sanzione'. Furbetti del #bonus600euro, scoperto il deputato #M5s… - adembuyukgokce4 : RT @enpaonlus: Allerta caldo. Enpa: 'Sospensione immediata delle carrozze con cavalli' - La Nazione - giusy6156 : RT @Rita27546: Allerta caldo. Enpa: 'Sospensione immediata delle carrozze con cavalli' - RadioLuiss : ?? “In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, ho deferito il deputato #Rizzone al Collegio dei Probiviri chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospensione immediata Allerta caldo. Enpa: "Sospensione immediata delle carrozze con cavalli" LA NAZIONE Rizzone (M5s) terzo deputato ad aver percepito il bonus Inps: deferito ai probiviri

Dopo che la Lega ha sospeso i deputati Elena Murelli e Andrea Dara per aver percepito il bonus Inps di 600 euro, arrivano provvedimenti anche per Marco Rizzone (M5s). "In relazione alla vicenda del bo ...

M5s, Rizzone ha preso bonus

"In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al collegio dei probiviri chiedendone la sospensi ...

Dopo che la Lega ha sospeso i deputati Elena Murelli e Andrea Dara per aver percepito il bonus Inps di 600 euro, arrivano provvedimenti anche per Marco Rizzone (M5s). "In relazione alla vicenda del bo ..."In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al collegio dei probiviri chiedendone la sospensi ...