"Solo mezzo?". Feltri, cosa non torna sugli avvisi di garanzia a Conte ed ai ministri (Di giovedì 13 agosto 2020) “mezzo governo indagato per le vicende della pandemia. Solo mezzo?”. È il commento tagliente di Vittorio Feltri riguardo agli avvisi di garanzia ricevuti da Giuseppe Conte e dai ministri Bonafede, Di Maio, Lamorgese, Gualtieri, Guerini e Speranza per la gestione dell'emergenza coronavirus. Centinaia di denunce non potevano essere ignorate: i pm di Roma hanno parlato di atto dovuto, ma non è affatto così scontato che questa storia finisca con un'archiviazione. I reati ipotizzati sono di epidemia, delitti colposi contro la salute, omicidio colposo, abuso d'ufficio, attentato contro la Costituzione, attentato contro i diritti politici del cittadino. A decidere il destino del premier Conte e della sua ... Leggi su liberoquotidiano

matteograndi : Mi confermate che quello in cui ci si può beatamente assembrare in discoteca è lo stesso Paese in cui 3 mesi fa se… - matteosalvinimi : Qui #Grottammare (AP). È incredibile che il governo continui a chiedere agli Italiani sacrifici mentre fa sbarcare… - GiovanniToti : Oggi, si viene a sapere che nel bel mezzo di Ferragosto verrà chiusa per 14 giorni la galleria di Monte Galletto su… - mymmouth : RT @luomomascherato: Avviso di garanzia a #Conte e mezzo governo con contestuale richiesta di archiviazione. In fondo c'è di mezzo solo la… - alegio957 : RT @mariobianchi18: Il pirla al solito non ha capito una cippa. E' solo un atto dovuto. -

Ultime Notizie dalla rete : Solo mezzo Continua la battaglia delle Associazioni per la stazione ferroviaria di Catanzaro Sala CatanzaroInforma COVID-19, EUROVACANZE AI TEMPI DELLA FASE 3

LO SCANSAVIRUS Partire in automobile per risparmiarsi la trafila dei controlli aeroportuali, e per assaporare il fascino del viaggio oltre che godersi la destinazione. Un principio valido qualora il l ...

Coronavirus, Afp: “750mila morti nel mondo”. In Spagna 3000 contagi in un solo giorno, in Francia 2700. Nuovo record a Malta

Mentre la pandemia nel mondo ha fatto superare i 20 milioni di casi, l’Italia si protegge dalla crescita di casi fuori dai propri confini. Crescono rapidamente infatti i casi nei quattro Paesi “sorveg ...

LO SCANSAVIRUS Partire in automobile per risparmiarsi la trafila dei controlli aeroportuali, e per assaporare il fascino del viaggio oltre che godersi la destinazione. Un principio valido qualora il l ...Mentre la pandemia nel mondo ha fatto superare i 20 milioni di casi, l’Italia si protegge dalla crescita di casi fuori dai propri confini. Crescono rapidamente infatti i casi nei quattro Paesi “sorveg ...