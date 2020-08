Sky Cinema Per Te – Nuovo canale Sky (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ nato Sky Cinema Per Te, il Nuovo canale Sky temporaneo dedicato al Cinema italiano che sarò attivo fino al 17 settembre. Come già sta facendo Cine 34 il palinsesto vede in programmazione grandi classici, film d’autore e prime visioni. Come vedere Sky Cinema per Te Il Nuovo canale Sky è attivo da ieri per tutti gli abbonati componendo il 311 sul telecomando Sky. In programmazione ci sono tantissimi film classici della commedia all’italiana.Ci saranno i film di Totò, come Signori si nasce e 47 morto che parla, quelli con la coppia Loren-Mastroianni, come Ieri, oggi, domani. Ma anche i più bei film di Alberto Sordi come Il medico della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

