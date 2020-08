Simona Ventura e Giovanni Terzi matrimonio: «Appena si potrà stare senza mascherina lo faremo» (Di giovedì 13 agosto 2020) Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti per il matrimonio. La coppia sta insieme da un anno e mezzo e la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. I due sono talmente innamorati da essere ormai pronti a compiere il grande passo. A fermarli è stato il lock-down, infatti Simona e Giovanni avevano già scelto sia la data che il luogo. La conduttrice Tv vuole un matrimonio senza mascherina e per questo la data delle nozze slitterà di qualche mese, ma la location resterà sempre Rimini. Simona, infatti, durante una lunga intervista al settimanale Chi, si è lasciata scappare qualche curiosità sui suoi progetti futuri. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Simona Ventura e Giovanni Terzi matrimonio: «Appena si potrà stare senza mascherina lo faremo» - #Simona #Ventura… - blogtivvu : Simona Ventura: “Belen Rodriguez? Per me il suo uomo deve ancora arrivare!”, la conduttrice esprime il suo pensiero… - blogtivvu : Simona Ventura: “Belen Rodriguez? Per me il suo uomo deve ancora arrivare!”, il pensiero dopo la rottura da Stefano… - zazoomblog : Simona Ventura e Giovanni Terzi a un passo dalle nozze: “Sembriamo due adolescenti perché non ci aspettavamo una st… - IsaeChia : #SimonaVentura e #GiovanniTerzi a un passo dalle nozze: “Sembriamo due adolescenti perché non ci aspettavamo una st… -