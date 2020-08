Silvio Berlusconi, nelle liste di Forza Italia entra anche lei: chi è la nota conduttrice tv | Foto (Di giovedì 13 agosto 2020) Katia Noventa entra nelle liste di Forza Italia in vista delle Regionali in Veneto. "La mia candidatura è frutto di un percorso collettivo che coniuga la volontà di mettermi a disposizione per il Veneto e l'invito di Berlusconi, al quale - spiega la giornalista nonché la conduttrice televisiva al Giornale - si sono aggiunte le richieste di amici, amministratori locali e soprattutto della gente. Voglio contribuire al partito di Forza Italia con la speranza di essere nuova energia per mantenere saldi i principi e i valori che rappresenta". Per la Noventa il partito del Cav deve dedicarsi all'ambiente, ai valori, alla famiglia, agli artigiani. "Servono strumenti per gli imprenditori che devono ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina mano nella mano in Sardegna - berlusconi : Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito oggi i vertici del Movimento per fare il punto sulla s… - TuttoMercatoWeb : ?? #Monza, il nuovo acquisto Marko #Maric appena atterrato con l'aereo privato messo a disposizione da Silvio Berlus… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @Libero_official: A far parte del partito di Silvio #Berlusconi in Veneto anche la giornalista #KatiaNoventa - Libero_official : A far parte del partito di Silvio #Berlusconi in Veneto anche la giornalista #KatiaNoventa -