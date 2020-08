Si infiamma la sfida per la Casa Bianca: prime scintille tra Kamala e Trump (Di giovedì 13 agosto 2020) La candidata vicepresidente dem: 'Il Presidente è un predatore seriale, ha fatto a pezzi il Paese'. La replica: 'Lei parlava di Biden peggio di me' Leggi su tg.la7

sportli26181512 : Leotta-Fiamingo, sfida a racchettoni in spiaggia: che coppia in bikini!: Leotta-Fiamingo, sfida a racchettoni in sp… -

La candidata vicepresidente dem: "Il Presidente è un predatore seriale, ha fatto a pezzi il Paese". La replica: "Lei parlava di Biden peggio di me" ...

SALERNITANA - Tifosi sul neo tecnico Castori: "Non è un nome che infiamma la piazza"

La scelta di Fabrizio Castori come punta dell’iceberg. Se il ritorno del tecnico marchigiano sulla panchina granata non entusiasma la piazza, a preoccupare i tifosi dell’ippocampo, scottati dai playof ...

