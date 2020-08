Si fingeva regista per violentare le aspiranti attrici, arrestato a Roma (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato, su disposizione del gip di Roma, un uomo di circa 40 anni, ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza sessuale in danno di 8 ragazze. Il provvedimento trae origine da un'indagine, condotta, tra i mesi di febbraio e luglio 2020, dai militari, a seguito di diverse denunce presentate da giovani donne, aspiranti attrici, vittime di atti di violenza a sfondo sessuale perpetrati dall'indagato nel corso di finti "casting" per la realizzazione di film, di fatto inventati. Nello specifico, nel corso dei provini, le vittime venivano invitate ad un primo incontro organizzato presso "uffici" presi in affitto ad hoc, con la finalità di conquistare la loro fiducia con la prospettiva di aspirare ad una parte ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Si fingeva regista per violentare le aspiranti attrici, arrestato a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : fingeva regista Gloria Guida «Infermiera di notte» fa girare la testa al dentista Lino Banfi La Gazzetta del Mezzogiorno Si fingeva regista per violentare le aspiranti attrici, arrestato a Roma

AGI - I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato, su disposizione del gip di Roma, un uomo di circa 40 anni, ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza s ...

AGI - I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato, su disposizione del gip di Roma, un uomo di circa 40 anni, ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza s ...