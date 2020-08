Serie B, finale playoff: posticipato di 15′ minuti il calcio d’inizio (Di giovedì 13 agosto 2020) La Lega di Serie B – attraverso un comunicato ufficiale – ha reso noto che in vista della finale playoff tra Frosinone e Spezia in programma Domenica 16 agosto 2020 e Giovedì 20 agosto 2020, l’orario del calcio d’inizio è stato posticipato di 15′ minuti. Dunque, le sfide per l’ultimo slot per la Serie A, si inizierà alle 21:15 e non più alle 21. Foto: logo Serie B L'articolo Serie B, finale playoff: posticipato di 15′ minuti il calcio d’inizio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySport : PORDENONE-FROSINONE 0-2 Risultato finale ? ? #Ciano (7') ? #Novakovich (15') ? Serie B - Frosinone in finale playof… - DiMarzio : Playoff #SerieB | 2-0 contro il Pordenone e il #Frosinone vola in finale - sportli26181512 : #Pescara, Sottil: 'Niente calcoli: a Perugia per vincere': Il tecnico in vista della finale di ritorno dei play out… - Screenweek : #AgentsofSHIELD si avvia alla sua conclusione: ecco alcuni dei momenti migliori della serie in attesa del finale, s… - Smg_1908 : @eastmaniano @devrijnho Anche il saluto a Pam mi sa che è autentico, nel senso che si salutano davvero. Peccato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie finale Le Bureau 5, cos'è successo nel finale di stagione Sky Tg24 Supercoppa Centenario Serie A2, ecco i gironi e la formula di svolgimento

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti i gironi e la formula di svolgimento della Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2, organizzata da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico FIP. Accedono ...

Volley Serie A1 femminile: esordio in casa con il Busto per la Saugella Monza

Regular Season: ostilità al via il 20 settembre all’Arena ma la stagione per la Saugella inizierà ufficialmente il 29 o 30 agosto quando si confronterà in casa per la Supercoppa Italiana contro la Bos ...

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti i gironi e la formula di svolgimento della Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2, organizzata da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico FIP. Accedono ...Regular Season: ostilità al via il 20 settembre all’Arena ma la stagione per la Saugella inizierà ufficialmente il 29 o 30 agosto quando si confronterà in casa per la Supercoppa Italiana contro la Bos ...