Sergio Perez negativo al tampone: correrà in Spagna (Di giovedì 13 agosto 2020) Incubo finito per Sergio Perez. Il pilota messicano della Racing Point, costretto a saltare due gran premi perché risultato positivo al Covid-19 a fine luglio, è completamente guarito e potrà tornare a correre già da domenica a Barcellona sul circuito del Montmelò. L’ ultimo tampone al quale si è sottoposto ha dato esito negativo come annunciato dalla sua scuderia: “Siamo lieti di condividere la notizia che Checo Perez è risultato negativo al Covid-19. La FIA ha confermato che Checo può tornare a gareggiare”. Negli ultimi due appuntamenti del Mondiale Perez è stato sostituito degnamente dal tedesco, Niko Hulkenberg, che ha ottenuto un settimo posto nel corso del Gp di Gran Bretagna, ... Leggi su sport.periodicodaily

