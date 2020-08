Sennheiser: disegnare headset gaming per gli esport ed il coinvolgimento - intervista (Di giovedì 13 agosto 2020) Sennheiser è un marchio tra i più leggendari nel settore dell'audio, una marca tedesca che produce sia prestigiose cuffie per audiofili per l'ascolto di musica, che per DJ e per home cinema, ma anche headset gaming molto quotati sul mercato. La sua divisione gaming sta però attraversando un cambiamento, visto che sta per scindersi dal brand Sennheiser per diventare un brand indipendente denominato EPOS. La nuova compagnia continuerà a offrire l'attuale linea di prodotti esistenti sotto un nuovo schema di co-branding, compreso uno dei due prodotti da noi preferiti nel settore degli headset wireless, ovvero GSP 370 e GSP 670, che abbiamo apprezzato per il loro design robusto e longevo, per la durata della batteria e per il suono generalmente caldo e avvolgente. ... Leggi su eurogamer

