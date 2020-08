"Se sei il presidente del Consiglio questa foto non la fai". E per Conte finisce malissimo (Di giovedì 13 agosto 2020) Paola Francioni Ancora una bordata di Luca Bizzarri contro Conte e stavolta è la foto del Premier con il libro di Scanzi contro Salvini a scatenare l'attore su Twitter Luca Bizzarri è un attore molto noto nel nostro Paese, che ha guadagnato popolarità e fama in coppia con Paolo Kessisoglu. Film, sketch e conduzioni televisive ne hanno fatto uno dei personaggi più amati della generazione di giovani e giovanissimi dei primi Duemila. Ma Luca Bizzarri ha sempre strizzato l'occhio anche all'impegno culturale nella sua città d'origine, Genova, e non ha mai mancato di stuzzicare la politica. Da qualche tempo, però, questo suo lato sta emergendo con forza, quasi prevaricando gli altri. Sono sempre più frequenti le pungolature ai personaggi di spicco dello scenario politico attraverso Twitter e nelle ... Leggi su ilgiornale

LucaBizzarri : Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in t… - fattoquotidiano : I DISONOREVOLI Dopo sei giorni, il presidente dell’Inps in audizione alla Camera [LEGGI] - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @MarcoNarcisi1: Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sei ministri hanno ricevuto un avviso di garanzia a seguito di denunce da d… - marcomorini72 : RT @MarcoNarcisi1: Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sei ministri hanno ricevuto un avviso di garanzia a seguito di denunce da d… - thotkamel : RT @GiuseppePalma78: Se sei il Presidente del Consiglio, non sponsorizzi il libro di un giornalista della tua area che definisce 'cazzaro'… -